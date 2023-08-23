Гладков: людей из санатория в Белгородской области эвакуируют в безопасное место

Людей из санатория в Белгородской области, который ранее попал под обстрел ВСУ, перевезут в более безопасное место, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он отметил, что двое из числа погибших в ходе утренней атаки ВСУ мирных жителей были беженцами из приграничных населённых пунктов, ещё один мирный житель работал в санатории.

«Приношу искренние соболезнования всем близким. Будем помогать всем, чем можно. Сегодня все люди из этого санатория будут перевезены в более безопасные места», — сообщил Гладков.

Ранее губернатор региона заявил о смерти трёх мирных жителей в результате повторного обстрела территории санатория в селе Лавы Валуйского округа. ВСУ сбросили с беспилотника взрывное устройство, когда люди находились на улице.