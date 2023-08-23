Глава СК Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве аспиранта УрФУ из Габона

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве аспиранта УрФУ из Габона Франсуа Нджелассили.

Об этом пишет URA.RU.

«Председатель СК России поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту убийства молодого человека в Свердловской области», — сообщает Следственный комитет России.

Доклад Бастрыкину предоставит исполняющий обязанности руководителя СУ СКР по Свердловской области Анатолий Надбитов.

Как уточняется, убийство произошло в ночь на 18 августа.

По одной из версий, конфликт начался из-за девушки, которая находилась в заведении с двумя молодыми людьми. Один из них напал на Нджелассили и нанёс ему удар ножом в грудь.

«От причинённого ранения пострадавший умер через непродолжительное время в больнице», — уточнили в ведомстве.

Подозреваемый задержан. Ему предъявлено обвинение.