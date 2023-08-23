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Глава СК Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве аспиранта УрФУ из Габона

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Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве аспиранта УрФУ из Габона Франсуа Нджелассили.
Глава СК Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве аспиранта УрФУ из Габона
  • © СК РФ

Об этом пишет URA.RU.

«Председатель СК России поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту убийства молодого человека в Свердловской области», — сообщает Следственный комитет России.

Доклад Бастрыкину предоставит исполняющий обязанности руководителя СУ СКР по Свердловской области Анатолий Надбитов.

Как уточняется, убийство произошло в ночь на 18 августа.

По одной из версий, конфликт начался из-за девушки, которая находилась в заведении с двумя молодыми людьми. Один из них напал на Нджелассили и нанёс ему удар ножом в грудь.

«От причинённого ранения пострадавший умер через непродолжительное время в больнице», — уточнили в ведомстве.

Подозреваемый задержан. Ему предъявлено обвинение.

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