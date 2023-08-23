Диетолог Соломатина рассказала о вреде монодиеты
- Gettyimages.ru
«Некоторые витамины (вроде витамина С) в организме не накапливаются. При их дефиците какое-то время организм продержится, но недолго», — заявила она в беседе с «Вечерней Москвой».
По словам врача, некоторые виды диеты с употреблением только одного вида продукта не очень вредны, например гречневая.
«В гречневой крупе есть широкая линейка полезных веществ, и дефициты там не такие сильные», — заключила Соломатина.
Ранее врач высшей категории Марьям Сайфулина предупредила о вреде диет с дефицитом калорий для ребёнка.