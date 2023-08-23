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Диетолог Соломатина рассказала о вреде монодиеты

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Врач-диетолог Елена Соломатина предупредила, что длительный дефицит веществ при монодиете ухудшает здоровье.
Диетолог Соломатина рассказала о вреде монодиеты
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«Некоторые витамины (вроде витамина С) в организме не накапливаются. При их дефиците какое-то время организм продержится, но недолго», — заявила она в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам врача, некоторые виды диеты с употреблением только одного вида продукта не очень вредны, например гречневая. 

«В гречневой крупе есть широкая линейка полезных веществ, и дефициты там не такие сильные», — заключила Соломатина.

Ранее врач высшей категории Марьям Сайфулина предупредила о вреде диет с дефицитом калорий для ребёнка.

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