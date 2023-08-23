Диетолог Соломатина рассказала о вреде монодиеты

Врач-диетолог Елена Соломатина предупредила, что длительный дефицит веществ при монодиете ухудшает здоровье.

«Некоторые витамины (вроде витамина С) в организме не накапливаются. При их дефиците какое-то время организм продержится, но недолго», — заявила она в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам врача, некоторые виды диеты с употреблением только одного вида продукта не очень вредны, например гречневая.

«В гречневой крупе есть широкая линейка полезных веществ, и дефициты там не такие сильные», — заключила Соломатина.

Ранее врач высшей категории Марьям Сайфулина предупредила о вреде диет с дефицитом калорий для ребёнка.