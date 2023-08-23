Сальдо: Путин часто спрашивает о жизни мирных граждан в Херсонской области

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что президент России Владимир Путин часто звонит ему и спрашивает о жизни мирных граждан в регионе.

Об этом Сальдо сказал в эфире телеканала «Россия 24».

«Мне достаточно часто звонит президент, интересуется, как живут люди, как налаживается мирная жизнь», — поделился Сальдо.

Он добавил, что федеральные власти держат под постоянным контролем ситуацию с интеграцией Херсонской области в Россию.

Ранее Сальдо рассказал, что пострадавшим из-за разрушения Киевом Каховской ГЭС выплатили 172 млн рублей финансовой поддержки.