В Тюмени появится межвузовский кампус в рамках нацпроекта «Наука и университеты»
- РИА Новости
Об этом сообщает megatyumen.ru.
Объект будет построен в рамках программы по развитию межвузовских кампусов по поручению президента России Владимира Путина и нацпроекта «Наука и университеты».
Вблизи озера Круглое планируется построить десять объектов, среди них — четыре общежития, гостиница, учебно-лабораторный корпус, а также спортивный центр. Общая площадь объектов составит 167 тыс. кв. м.
В 2024 году начнётся подготовка земельного участка, в 2025-м — строительство зданий и сооружений.
Ранее, по сообщению НСН, мэр Москвы Сергей Собянин в официальном Telegram-канале заявил, что на западе столицы появятся несколько новых социальных объектов, в частности школы и детские сады.