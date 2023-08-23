В Тюмени появится межвузовский кампус в рамках нацпроекта «Наука и университеты»

На Х Международном форуме технологического развития «Технопром-2023» в Новосибирске губернатор Тюменской области Александр Моор подписал соглашение по строительству межвузовского кампуса.

Об этом сообщает megatyumen.ru.

Объект будет построен в рамках программы по развитию межвузовских кампусов по поручению президента России Владимира Путина и нацпроекта «Наука и университеты».

Вблизи озера Круглое планируется построить десять объектов, среди них — четыре общежития, гостиница, учебно-лабораторный корпус, а также спортивный центр. Общая площадь объектов составит 167 тыс. кв. м.

В 2024 году начнётся подготовка земельного участка, в 2025-м — строительство зданий и сооружений.

Ранее, по сообщению НСН, мэр Москвы Сергей Собянин в официальном Telegram-канале заявил, что на западе столицы появятся несколько новых социальных объектов, в частности школы и детские сады.