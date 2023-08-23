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Башкирские парламентарии предложили внести изменения в закон об образовании

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Башкирские парламентарии хотят дополнить закон об образовании нормами об особенностях образовательных методологий этнокультурной направленности.
Башкирские парламентарии предложили внести изменения в закон об образовании
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Об этом сообщает «Парламентская газета».

Уточняется, что новые меры планируют ввести в том числе и на уровне среднего общего образования.

«Предлагается не закреплять такие образовательные организации за конкретными территориями при условии, что не будут ущемлены права проживающих на данной территории граждан», — уточнил председатель государственного собрания — курултая Республики Башкортостан Константин Толкачёв.

Авторами инициативы было представлено предложение внести изменения в проведение государственной итоговой аттестации (ГИА) для студентов, изучающих родной язык и литературу.

Согласно документу, предлагается проводить Единый государственный экзамен по родному языку и родной литературе. В настоящее время такая возможность существует только в рамках единых республиканских экзаменов, которые могут вводить региональные власти. Однако результаты этих экзаменов не учитываются при поступлении в вузы, даже на факультеты башкирской филологии, считают авторы.

«Они остаются единственными предметами, не включёнными в перечень государственной итоговой аттестации, где уже есть и китайский, и испанский язык», — отмечается в пояснительной записке к документу.

Ранее глава комитета по делам детей и молодёжи Алия Загидуллина заявила, что в сентября в вузах и средних профессиональных образовательных организациях Казани будут обучать по 32 новым программам.

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