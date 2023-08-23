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В Москве на 75% увеличился спрос на услуги автонянь к новому учебному году

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Сервис «Авито Услуги» провёл исследование и выяснил, что в Москве к новому учебному году спрос на услуги автонянь увеличился на 75% по сравнению с августом 2022 года.

Об этом сообщает «Москва 24».

Отмечается, что в обязанности автонянь входит довезти ребёнка до школы, детского сада или секции и привезти обратно.

Согласно результатам исследования, спрос на услуги автонянь вырос в Казани (на 137%), Краснодаре (+127%) и Новосибирске (+108%).

При этом за август спрос на услуги нянь по всей стране увеличился на 29%. В Москве этот показатель вырос на 32%, в Санкт-Петербурге — на 52%.

Ранее сообщалось, что в Московской области начали работу первые ярмарки школьных принадлежностей. Всего они появятся в 16 городских округах.

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