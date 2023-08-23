Специалист Бондаренко: дресс-код для преподавателей может определять школа

Руководитель Центра образовательного законодательства и проблем правоприменения РАО Наталья Бондаренко рассказала, что в законе «Об образовании» нет требований или ограничений работников в части их внешнего вида и одежды. Однако школа может самостоятельно установить правила дресс-кода в локальных нормативных актах.

Этими данными Бондаренко поделилась в статье для «Парламентской газеты».

«Кроме того, требования к одежде могут быть отражены в должностной инструкции работника», — уточнила специалист.

Она также обратила внимание на то, что педагог не только обучает детей в определённых областях, но и занимается вопросами нравственного и эстетического развития.

«Чтобы педагог имел стильный и деловой образ, который, несомненно, придётся по нраву всем окружающим, необходимо уважение к себе, ученикам и своему труду», — заключила эксперт.

Ранее президент Ассоциации индустрии детских товаров Антонина Цицулина в эфире радио «Комсомольская правда» сообщила, что в преддверии нового учебного года в России фиксируют повышение стоимости школьного набора в среднем на 7—8% по сравнению с прошлым годом.