Специалист Бондаренко: дресс-код для преподавателей может определять школа
- РИА Новости
Этими данными Бондаренко поделилась в статье для «Парламентской газеты».
«Кроме того, требования к одежде могут быть отражены в должностной инструкции работника», — уточнила специалист.
Она также обратила внимание на то, что педагог не только обучает детей в определённых областях, но и занимается вопросами нравственного и эстетического развития.
«Чтобы педагог имел стильный и деловой образ, который, несомненно, придётся по нраву всем окружающим, необходимо уважение к себе, ученикам и своему труду», — заключила эксперт.
Ранее президент Ассоциации индустрии детских товаров Антонина Цицулина в эфире радио «Комсомольская правда» сообщила, что в преддверии нового учебного года в России фиксируют повышение стоимости школьного набора в среднем на 7—8% по сравнению с прошлым годом.