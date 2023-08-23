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Специалист Бондаренко: домашние задания на каникулах не обязательны к выполнению

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Руководитель Центра образовательного законодательства и проблем правоприменения РАО Наталья Бондаренко заявила, что домашние задания в каникулярный период могут носить только рекомендательный характер и не являются обязательными к выполнению.
Специалист Бондаренко: домашние задания на каникулах не обязательны к выполнению
  • Gettyimages.ru

Об этом она рассказала, отвечая на вопросы читателей «Парламентской газеты».

По словам специалиста, в федеральном законе «Об образовании» указывается, что каникулы являются академическим правом учащихся на отдых.

«Требовать от обучающихся выполнения заданий на каникулах... является неправомерным», — уточнила Бондаренко.

Ранее председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил оценить целесообразность создания и внедрения института уполномоченного по вопросам школьного обучения, или школьного омбудсмена.

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