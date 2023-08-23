Специалист Бондаренко: домашние задания на каникулах не обязательны к выполнению

Руководитель Центра образовательного законодательства и проблем правоприменения РАО Наталья Бондаренко заявила, что домашние задания в каникулярный период могут носить только рекомендательный характер и не являются обязательными к выполнению.

Gettyimages.ru