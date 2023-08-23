Специалист Бондаренко: домашние задания на каникулах не обязательны к выполнению
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Об этом она рассказала, отвечая на вопросы читателей «Парламентской газеты».
По словам специалиста, в федеральном законе «Об образовании» указывается, что каникулы являются академическим правом учащихся на отдых.
«Требовать от обучающихся выполнения заданий на каникулах... является неправомерным», — уточнила Бондаренко.
Ранее председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил оценить целесообразность создания и внедрения института уполномоченного по вопросам школьного обучения, или школьного омбудсмена.