Финаналитик Разуваев посоветовал внимательно читать банковский договор
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Об этом информирует URA.RU.
«Нужно внимательно читать договор и изучать, что вы подписываете», — советует специалист.
Например, в договоре может быть написано, что деньги могут зачисляться на специальный счёт в банке, за обслуживание которого придётся отдавать крупную сумму раз в месяц.
«За обслуживание придётся платить», — отметил он.
По мнению Разуваева, в период роста ставок лучше не брать кредит.
«Всегда есть много подводных камней и можно прогореть», — заключил эксперт.
Ранее профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов в эфире радио «Комсомольская правда» выразил мнение, что ближайшие недели покажут, достаточными ли были меры ЦБ по укреплению рубля.