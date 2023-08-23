Финаналитик Разуваев посоветовал внимательно читать банковский договор

По словам экономиста, финансового аналитика, члена наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александра Разуваева, решение Центрального банка России о снятии ограничений с полной стоимости кредита (ПСК) может привести к увеличению фактической стоимости займов из-за дополнительных условий.

Об этом информирует URA.RU.

«Нужно внимательно читать договор и изучать, что вы подписываете», — советует специалист.

Например, в договоре может быть написано, что деньги могут зачисляться на специальный счёт в банке, за обслуживание которого придётся отдавать крупную сумму раз в месяц.

«За обслуживание придётся платить», — отметил он.

По мнению Разуваева, в период роста ставок лучше не брать кредит.

«Всегда есть много подводных камней и можно прогореть», — заключил эксперт.

Ранее профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов в эфире радио «Комсомольская правда» выразил мнение, что ближайшие недели покажут, достаточными ли были меры ЦБ по укреплению рубля.