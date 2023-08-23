В московском метро появятся тематические «поезда безопасности» МЧС России
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал министерства.
«Таким образом мы хотим привлечь внимание к культуре безопасности и напомнить об элементарных правилах поведения в нештатных ситуациях», — отметил глава МЧС России Александр Куренков.
Так, в восьми поездах появятся советы от спасателей, а также можно будет посмотреть видеокомиксы о безопасности и об основных правилах поведения.
Ранее заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что в Московском метрополитене запустили свыше 260 тематических поездов за десять лет.