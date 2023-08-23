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В московском метро появятся тематические «поезда безопасности» МЧС России

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В московском метро запустят тематические «поезда безопасности» МЧС России и Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям совместно с Дептрансом.
В московском метро появятся тематические «поезда безопасности» МЧС России
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал министерства.

«Таким образом мы хотим привлечь внимание к культуре безопасности и напомнить об элементарных правилах поведения в нештатных ситуациях», — отметил глава МЧС России Александр Куренков.

Так, в восьми поездах появятся советы от спасателей, а также можно будет посмотреть видеокомиксы о безопасности и об основных правилах поведения.

Ранее заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что в Московском метрополитене запустили свыше 260 тематических поездов за десять лет.

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