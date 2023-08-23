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Путин назвал приоритетом восстановление экономики и соцсферы новых регионов России

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Российский президент Владимир Путин поручил заняться восстановлением экономики и социальной сферы новых регионов России.

«На базе решения вопросов безопасности, конечно, нужно думать о восстановлении экономики и социальной сферы», — приводит ТАСС слова Путина в ходе встречи с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником.

Он отметил, что необходимо добиться реализации восстановительного роста.

Ранее Госдума приняла закон о свободной экономической зоне в новых субъектах России.

В частности, особый режим налогообложения и обложения страховыми взносами.

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