В школах Ямала откроют ещё 10 образовательных центров «Точка роста»
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу губернатора.
«Точки роста» оснастят ноутбуками, цифровыми лабораториями по биологии, химии, физике, нейрофизиологии и экологии.
Также стало известно, что в школах Сахалинской области в новом учебном году появятся занятия по лазертагу, передаёт ОТР. Посещать их смогут дети от десяти лет.
Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT поддержала законопроект о бесплатном питании для старшеклассников.