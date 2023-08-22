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В школах Ямала откроют ещё 10 образовательных центров «Точка роста»

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В школах Ямало-Ненецкого автономного округа с 1 сентября откроют ещё десять образовательных центров «Точка роста». Таким образом, их число в регионе достигнет 75.
В школах Ямала откроют ещё 10 образовательных центров «Точка роста»
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу губернатора.

«Точки роста» оснастят ноутбуками, цифровыми лабораториями по биологии, химии, физике, нейрофизиологии и экологии.

Также стало известно, что в школах Сахалинской области в новом учебном году появятся занятия по лазертагу, передаёт ОТР. Посещать их смогут дети от десяти лет.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT поддержала законопроект о бесплатном питании для старшеклассников.

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