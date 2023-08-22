В Удмуртии проверяют сообщения о получении ожогов 14-летней девочкой

В Удмуртии проверяют сообщения о получении ожогов 14-летней жительницей Воткинска.

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.

Инцидент произошёл 21 августа. По имеющимся данным, группа несовершеннолетних находилась во дворе многоквартирного дома. Один из детей поджёг бутылку с бензином. В результате пострадала 14-летняя девочка, она госпитализирована.

В рамках доследственной проверки проводятся мероприятия, направленные на установление обстоятельств случившегося.

Ранее сообщалось, что в городе Ханты-Мансийске (ХМАО — Югра) возбудили уголовное дело после гибели ребёнка при пожаре.