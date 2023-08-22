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Путин назвал важным обеспечение кадрового суверенитета страны

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Российский лидер Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить кадровый суверенитет страны.
Путин назвал важным обеспечение кадрового суверенитета страны
  • РИА Новости

«Важная тема здесь — это обеспечение кадрового суверенитета страны, подготовка специалистов, в том числе по наиболее дефицитным рабочим профессиям», — сказал он на заседании Совета по национальным проектам.

Путин отметил, что федеральный проект «Профессионалитет» является ключевым механизмом этой работы.

Проект охватывает около тысячи опорных предприятий в 24 отраслях реального сектора экономики и сотни колледжей по всей России, добавил он.

26 июня президент заявил, что решение ключевых задач по укреплению безопасности и технологического суверенитета России зависит от кадрового потенциала страны.

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