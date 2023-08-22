Первый из шести возводимых Минобороны военных госпиталей сдадут в ноябре
Работы проходят по поручению президента России Владимира Путина в целях совершенствования системы медицинского обеспечения ВС.
В рамках рабочей поездки в войска Западного военного округа замминистра обороны Тимур Иванов проверил ход выполнения работ в Брянске, Белгороде и Курске.
Госпитали будут оснащены лучшими медицинскими аппаратами и техникой, что позволит оказывать специализированную высокотехнологичную медпомощь военнослужащим, членам их семей, военным пенсионерам, а также гражданскому населению.