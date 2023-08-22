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Первый из шести возводимых Минобороны военных госпиталей сдадут в ноябре

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Первый из шести возводимых специалистами Военно-строительного комплекса Минобороны России военных госпиталей сдадут в ноябре 2023 года. Лечебные учреждения строятся в Дагестане, Севастополе, Рязани, Белгороде, Брянске и Курске.

Работы проходят по поручению президента России Владимира Путина в целях совершенствования системы медицинского обеспечения ВС.

В рамках рабочей поездки в войска Западного военного округа замминистра обороны Тимур Иванов проверил ход выполнения работ в Брянске, Белгороде и Курске.

Госпитали будут оснащены лучшими медицинскими аппаратами и техникой, что позволит оказывать специализированную высокотехнологичную медпомощь военнослужащим, членам их семей, военным пенсионерам, а также гражданскому населению.

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