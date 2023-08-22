Договор о целевом обучении с Минздравом Удмуртии заключили 269 человек

Договор о целевом обучении по программам специалитета с Минздравом Удмуртии подписали 185 человек, заявила вице-премьер Эльвира Пинчук.

Об этом сообщает udm-info.ru.

В частности, целевики будут учиться в Ижевской государственной медицинской академии, Самарском государственном медицинском университете и Пермской государственной фармацевтической академии.

По программам ординатуры поступили ещё 84 человека.

Как отметила Пинчук, к началу учебного года окончательные показатели могут немного измениться.

Ранее министр по делам молодёжи Татарстана Ринат Садыков на брифинге в кабмине республики заявил, что планируется привлечь 127 специалистов по программе «Земский доктор» в 2023 году.