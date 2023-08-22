Договор о целевом обучении с Минздравом Удмуртии заключили 269 человек
- РИА Новости
Об этом сообщает udm-info.ru.
В частности, целевики будут учиться в Ижевской государственной медицинской академии, Самарском государственном медицинском университете и Пермской государственной фармацевтической академии.
По программам ординатуры поступили ещё 84 человека.
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