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Врач Казаринова рекомендовала сдать кровь на анализы детям перед школой

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Врач-педиатр, детский эндокринолог Центра молекулярной диагностики CMD «Проспект Вернадского» ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Злата Казаринова рассказала, какие анализы нужно сдать детям перед школой.
Врач Казаринова рекомендовала сдать кровь на анализы детям перед школой
  • РИА Новости

В беседе с «Газетой.Ru» Казаринова рассказала, что, согласно приказу №514н Минздрава РФ, ребёнок в возрасте семи лет должен сдавать общий анализ крови (ОАК) и общий анализ мочи (ОАМ).

Она добавила, что в возрасте 15, 16 и 17 лет нужно пройти диспансеризацию, в рамках которой также сдаётся ОАК и ОАМ.

По словам врача, рекомендуется проходить такие обследования летом, чтобы быть уверенными, что ребёнок пойдёт в школу здоровым.

Ранее педиатр Детской клиники «РЖД-Медицина» Ильмира Шарипова рассказала о прививках, которые необходимо сделать ребёнку перед школой.

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