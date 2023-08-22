Врач Казаринова рекомендовала сдать кровь на анализы детям перед школой

Врач-педиатр, детский эндокринолог Центра молекулярной диагностики CMD «Проспект Вернадского» ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Злата Казаринова рассказала, какие анализы нужно сдать детям перед школой.

В беседе с «Газетой.Ru» Казаринова рассказала, что, согласно приказу №514н Минздрава РФ, ребёнок в возрасте семи лет должен сдавать общий анализ крови (ОАК) и общий анализ мочи (ОАМ).

Она добавила, что в возрасте 15, 16 и 17 лет нужно пройти диспансеризацию, в рамках которой также сдаётся ОАК и ОАМ.

По словам врача, рекомендуется проходить такие обследования летом, чтобы быть уверенными, что ребёнок пойдёт в школу здоровым.

Ранее педиатр Детской клиники «РЖД-Медицина» Ильмира Шарипова рассказала о прививках, которые необходимо сделать ребёнку перед школой.