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За полгода в Москве спрос на коммерческие помещения в новостройках вырос на 61%

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Аналитики Regions Development сообщили, что в Москве за первые шесть месяцев 2023 года спрос на коммерческие помещения в новостройках вырос на 61% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
За полгода в Москве спрос на коммерческие помещения в новостройках вырос на 61%
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия».

С января по июнь текущего года в Москве купили 680 нежилых помещений в строящихся домах.

Кроме того, этот показатель оказался максимальным за последние три года.

За первые шесть месяцев 2023 года средняя стоимость коммерческой недвижимости составляла 352 тыс. рублей за 1 кв. м, средняя площадь покупаемых нежилых помещений — 109 кв. м.

Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что за январь — июль 2023 года более 1,5 тыс. договоров на куплю-продажу объектов недвижимости общей площадью 168,7 тыс. кв. м было заключено между столицей и представителями бизнеса.

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