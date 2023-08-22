Депутат Чаплин назвал основания для исключения дачника из СНТ
- РИА Новости
Членства в СНТ можно лишиться не только за неуплату взносов, но и за неподобающее поведение, о чём сказано в статье 217 федерального закона, поделился депутат в беседе с «Российской газетой».
Согласно документу, основанием для исключения может быть неисполнение решений общего собрания членов СНТ, а также несоблюдение устава и нарушение земельного законодательства, например нецелевое использование участка (это должно быть подтверждено административным штрафом).
Ранее исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина в беседе с радио «Комсомольская правда» высказалась о предложении запустить государственные общедомовые чаты.