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Врач Бинатова: чувство кома в горле может указывать на болезнь щитовидной железы

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Врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиники» Эльвина Бинатова рассказала, что нарушения в работе щитовидной железы могут иметь серьёзные последствия для здоровья, поэтому важно обращать внимание на симптомы, которые могут указывать на наличие проблем.
Врач Бинатова: чувство кома в горле может указывать на болезнь щитовидной железы
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К основным нарушениям в работе щитовидной железы относятся гипотиреоз, который характеризуется снижением её функции, и гипертиреоз (тиреотоксикоз), когда, напротив, активность железы повышается, сообщила она в беседе с газетой «Известия».

К симптомам гипотиреоза относятся сонливость, утомляемость, апатия, нарушение кровообращения в конечностях, выпадение и ломкость волос, отёчность, низкий пульс, снижение памяти, осиплость голоса, набор массы тела и др., перечислила Бинатова.

При гипертиреозе наблюдается повышенная раздражительность, резкие перепады настроения, плаксивость, агрессия, тремор конечностей или всего тела, нарушение сна, резкое снижение массы тела, потливость, учащённый пульс. Также в числе характерных для гипертиреоза признаков врач назвала пучеглазие (экзофтальм) и повышенное артериальное давление.

«Некоторые другие заболевания щитовидной железы могут проявляться как чувство кома в горле, дискомфорт при глотании или неприятные ощущения при ношении водолазок или шарфов», — заключила эндокринолог.

Ранее эндокринолог, диетолог Екатерина Казачкова рассказала, что витаминные комплексы необходимо принимать круглогодично, даже летом, несмотря на обилие витаминов из свежих фруктов, овощей и ягод.

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