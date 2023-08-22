Бастрыкин взял на контроль проверку по факту отравления детей в челябинском лагере

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль проверку по факту отравления детей в лагере «Уральская берёзка» в Челябинске.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу центрального аппарата ведомства.

Руководителю регионального управления СК Петру Решетникову поручено представить доклад о предварительных и окончательных результатах проверки, а также об обстоятельствах, способствовавших произошедшему, и мерах к их устранению.

Ранее сообщалось, что число детей, заболевших острой кишечной инфекцией в детском лагере «Уральская берёзка» в Челябинске, выросло до 11 человек.