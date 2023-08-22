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Суд приговорил к пяти годам дезинсектора, из-за которого семья отравилась арбузом

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Суд в Москве приговорил к пяти годам колонии дезинсектора, из-за которого бабушка и внучка насмерть отравились арбузом.
Суд приговорил к пяти годам дезинсектора, из-за которого семья отравилась арбузом
  • РИА Новости

Об этом сообщает ГСУ СК России по Москве в Telegram.

«Приговором Люблинского районного суда города Москвы Котову назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — сказано в заявлении.

10 сентября в Москве пожилая женщина и её 15-летняя внучка были доставлены в больницу с отравлением. Обе пациентки скончались.

Специалисты Роспотребнадзора нашли следы вещества для дезинсекции в арбузах из квартиры на Совхозной улице, где проживали скончавшиеся от отравления, и из магазина.

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