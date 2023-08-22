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Диггер Савкин высказался о гибели людей во время экскурсии по коллектору в Москве

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Руководитель независимого центра подземных исследований «Остроб» Михаил Савкин прокомментировал гибель людей во время экскурсии по подземному коллектору в Москве.
Диггер Савкин высказался о гибели людей во время экскурсии по коллектору в Москве
  • Gettyimages.ru

В беседе с радио «Комсомольская правда» он заявил, что даже сотрудники коммунальных служб не спускаются в коллектор в дождь.

«Ребята, к сожалению, купили себе путёвку на тот свет. Избежать этого можно было, просто посмотрев прогноз погоды», — сказал Савкин.

По его мнению, диггер должен был вывести людей наверх, заметив усиление водного потока.

Ранее Следственный комитет предъявил обвинение организатору незаконной экскурсии по коллекторам Москвы Никите Дубасу.

Главное следственное управление СК по Москве сообщило, что обнаружены тела всех погибших участников незаконной экскурсии по подземным коллекторам в столице.

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