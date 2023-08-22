Двое российских парапланеристов застряли на дереве на горе Мамзышха в Абхазии

Инструктор параплана и турист застряли на дереве на горе Мамзышха в Гагрском районе Абхазии.

«Инструктор параплана и турист, жители городов Елец и Нижний Новгород, провисели несколько часов на дереве на горе Мамзышха, в Гагрском районе», — сообщает МЧС Абхазии.

Уточняется, что причиной происшествия стал неудачный старт параплана с вершины горы.

Сотрудники ПСО помогли парапланеристам спуститься на землю.

В мае в экстренных службах сообщили о гибели парапланериста около села Светлое Озеро в Татарстане.