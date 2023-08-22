В «Водителях России» предложили больше рассказывать о профессии экспедитора

Президент общероссийской общественной организации «Водители России» Олег Торош выступил за то, чтобы больше рассказывать населению о профессии экспедитора.

«Причина дефицита водителей не в зарплатах, так как средняя оплата труда водителя составляет от 80 до 250 тыс. рублей. Всё зависит от характера перевозимых грузов и от региона», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, причина в том, что граждане не проинформированы в достаточной степени о профессии водителя-экспедитора.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО самые высокие зарплаты предлагают стоматологам и инженерам.