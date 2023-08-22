В «Водителях России» предложили больше рассказывать о профессии экспедитора
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«Причина дефицита водителей не в зарплатах, так как средняя оплата труда водителя составляет от 80 до 250 тыс. рублей. Всё зависит от характера перевозимых грузов и от региона», — заявил он в беседе с НСН.
По его словам, причина в том, что граждане не проинформированы в достаточной степени о профессии водителя-экспедитора.
Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО самые высокие зарплаты предлагают стоматологам и инженерам.