Доступ в «Зарядье» временно закрыли из-за информации о неопознанном устройстве

Доступ на территорию парка «Зарядье» временно закрыт из-за поступившей информации о неопознанном устройстве.

Сообщение опубликовано на сайте парка.

«Доступ на территорию парка «‎Зарядье»‎ временно закрыт в связи с поступившей информацией о неопознанном устройстве», — сказано в заявлении.

Уточняется, что работники и посетители эвакуированы.

Работает кинологическая служба.

На прошлой неделе также сообщалось, что доступ на территорию «Зарядья» в Москве временно закрыт в связи с информацией о неопознанном устройстве.

Позже доступ на территорию парка открыли.