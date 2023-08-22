Доступ в «Зарядье» временно закрыли из-за информации о неопознанном устройстве
- РИА Новости
Сообщение опубликовано на сайте парка.
«Доступ на территорию парка «Зарядье» временно закрыт в связи с поступившей информацией о неопознанном устройстве», — сказано в заявлении.
Уточняется, что работники и посетители эвакуированы.
Работает кинологическая служба.
На прошлой неделе также сообщалось, что доступ на территорию «Зарядья» в Москве временно закрыт в связи с информацией о неопознанном устройстве.
Позже доступ на территорию парка открыли.