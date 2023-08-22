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Около половины россиян берут отпуск в конце августа, чтобы собрать детей в школу

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Сервис «Зарплата.ру» провёл исследование и выяснил, что 40% россиян берут отпуск в конце августа, чтобы собрать детей в школу.
Около половины россиян берут отпуск в конце августа, чтобы собрать детей в школу
  • РИА Новости

Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

При этом 34% опрошенных просят отпуск длительностью две недели, 29% берут одну неделю, 24% — несколько дней.

На подготовку к школе 26% планируют потратить 20—30 тыс. рублей, 25% собираются потратить 15—20 тыс. рублей, 22% — до 15 тыс. рублей.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT заявила, что участие в школьной линейке не является уважительной причиной отсутствия на работе.

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