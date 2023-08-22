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Суд в Воронеже арестовал на 12 суток мужчину, сорвавшего с ребёнка символику Z

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Суд в Воронеже арестовал на 12 суток мужчину, который агрессивно вёл себя в отношении подростков и срывал с детей символику Вооружённых сил России, связанную со спецоперацией на Украине.
Суд в Воронеже арестовал на 12 суток мужчину, сорвавшего с ребёнка символику Z
  • РИА Новости

Как сообщает МВД, 38-летний мужчина в мае «публично совершал действия, направленные на дискредитацию Вооружённых сил Российской Федерации», нецензурно выражался в их адрес, а также агрессивно вёл себя с подростками.

«Ему назначено наказание в виде 12 суток административного ареста и административного штрафа в размере 35 тыс. рублей», — отметили в полиции.

По информации РИА «Воронеж», задержанный — уроженец Украины с гражданством России. Агентство отмечает, что ранее в сети появились жалобы на мужчину, который «сорвал с одежды ребёнка Z-символику».

16 августа суд в Крыму арестовал мужчину, который угрожал сотруднику автозаправочной станции расправой через поджог за букву Z на кепке.

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