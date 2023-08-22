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В Росавиации допустили увеличение числа рейсов в Монголию

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В Росавиации по итогам переговоров с представителями Монголии сообщили, что число рейсов между странами может быть увеличено.
В Росавиации допустили увеличение числа рейсов в Монголию
  • Gettyimages.ru

«Стороны договорились... снять существующие ограничения по количеству назначенных авиаперевозчиков для эксплуатации договорных маршрутов... снять ограничения по грузовым авиаперевозкам между двумя странами», — говорится в сообщении.

В Росавиации добавили, что по итогам переговоров было принято решение установить частоту полётов назначенных авиаперевозчиков на каждом маршруте по семь раз в неделю.

Ранее авиакомпания «Россия» возобновила международные рейсы из аэропорта Сочи.

Также стало известно, что правительство дополнительно выделит 5 млрд рублей Росавиации на поддержку отрасли.

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