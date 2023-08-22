В Росавиации допустили увеличение числа рейсов в Монголию
- Gettyimages.ru
«Стороны договорились... снять существующие ограничения по количеству назначенных авиаперевозчиков для эксплуатации договорных маршрутов... снять ограничения по грузовым авиаперевозкам между двумя странами», — говорится в сообщении.
В Росавиации добавили, что по итогам переговоров было принято решение установить частоту полётов назначенных авиаперевозчиков на каждом маршруте по семь раз в неделю.
Ранее авиакомпания «Россия» возобновила международные рейсы из аэропорта Сочи.
Также стало известно, что правительство дополнительно выделит 5 млрд рублей Росавиации на поддержку отрасли.