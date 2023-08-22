В Росавиации допустили увеличение числа рейсов в Монголию

В Росавиации по итогам переговоров с представителями Монголии сообщили, что число рейсов между странами может быть увеличено.

«Стороны договорились... снять существующие ограничения по количеству назначенных авиаперевозчиков для эксплуатации договорных маршрутов... снять ограничения по грузовым авиаперевозкам между двумя странами», — говорится в сообщении.

В Росавиации добавили, что по итогам переговоров было принято решение установить частоту полётов назначенных авиаперевозчиков на каждом маршруте по семь раз в неделю.

Ранее авиакомпания «Россия» возобновила международные рейсы из аэропорта Сочи.

Также стало известно, что правительство дополнительно выделит 5 млрд рублей Росавиации на поддержку отрасли.