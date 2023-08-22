С начала 2023 года в сёлах Московской области начали работу более 120 медиков

В рамках программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» с января 2023 года в Подмосковье 121 медик начал работать в сельской местности, рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Об этом сообщает телеканал «360».

Отмечается, что доктора получают единовременную денежную выплату в размере до 1,5 млн и фельдшеры — до 750 тыс. рублей.

При этом, по словам Стригунковой, всего в 2023 году планируют привлечь к работе в сёлах почти 250 специалистов.

Ранее министр по делам молодёжи Ринат Садыков на брифинге в кабмине республики заявил, что в Татарстане планируют привлечь 127 специалистов по программе «Земский доктор» в 2023 году.