В Челябинске спрос на аренду жилья вырос на 20% перед сентябрём

Риелтор и юрист по недвижимости Надежда Кушнова рассказала, что в Челябинске в преддверии сентября спрос на аренду квартир и комнат вырос более чем на 20%.

В основном арендаторы — это студенты, поэтому популярностью пользуется жильё вблизи университетов и колледжей, уточнила она в беседе с URA.RU.

Согласно данным аналитического центра «ЦИАН», Челябинск занял первое место среди городов-миллионников России по росту цен на аренду малогабаритного жилья.

Средняя стоимость долгосрочной аренды однокомнатной квартиры в 2023 году увеличилась на 25% по сравнению с прошлым годом, к августу составив 17,5 тыс. рублей.

Ранее исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина в беседе с радио «Комсомольская правда» высказалась о предложении запустить государственные общедомовые чаты.