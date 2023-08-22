В Челябинске спрос на аренду жилья вырос на 20% перед сентябрём
- РИА Новости
В основном арендаторы — это студенты, поэтому популярностью пользуется жильё вблизи университетов и колледжей, уточнила она в беседе с URA.RU.
Согласно данным аналитического центра «ЦИАН», Челябинск занял первое место среди городов-миллионников России по росту цен на аренду малогабаритного жилья.
Средняя стоимость долгосрочной аренды однокомнатной квартиры в 2023 году увеличилась на 25% по сравнению с прошлым годом, к августу составив 17,5 тыс. рублей.
Ранее исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина в беседе с радио «Комсомольская правда» высказалась о предложении запустить государственные общедомовые чаты.