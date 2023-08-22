В Москве заключены контракты с ближневосточным рынком более чем на 1 млрд рублей
- РИА Новости
Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.
Количество выставок и бизнес-миссий, ориентированных на рынок Ближнего Востока, увеличилось в два раза по сравнению с показателями 2019 года.
«Столичные предприниматели поучаствовали более чем в 30 деловых мероприятиях с коллегами из Объединённых Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Бахрейна, Ирана, Катара и других государств», — добавила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
Теперь Россия поставляет в ближневосточные страны медицинские сканеры, стоматологические симуляторы, 3D-принтеры.
Ранее вице-министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов заявил, что в конце августа страна импортирует из России 45 тыс. т бензина Аи-95.