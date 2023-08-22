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В Минэнерго Крыма заявили об отсутствии дефицита топлива

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Крым обеспечен горюче-смазочными материалами, дефицита не наблюдается, сообщили в Минэнерго региона.
В Минэнерго Крыма заявили об отсутствии дефицита топлива
  • РИА Новости

«Республика Крым обеспечена горюче-смазочными материалами. В Крыму всё стабильно, нехватки топлива на АЗС не фиксируется. Вопрос доставки топлива на постоянном контроле правительства республики», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее газета «Известия» сообщила, что в Крыму, Калмыкии, а также в Астраханской, Волгоградской, Саратовской, Рязанской и Новосибирской областях усилился дефицит топлива на АЗС.

Министерство энергетики России рекомендовало нефтяникам сдерживать цены на дизельное топливо в сельскохозяйственных регионах страны.

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