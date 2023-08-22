В Петербурге выделят на льготное питание школьников 7,6 млрд рублей

В Санкт-Петербурге в 2024 году выделят на льготное питание школьников 7,6 млрд рублей. Из городского бюджета на такую меру поддержки выделят 6,4 млрд рублей, а федеральные субсидии составят 1,2 млрд рублей.

Об этом сообщает neva.today со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Отмечается, что из-за роста цен на продукты и инфляции стоимость обедов для учащихся младших классов вырастет на 3,1%, а для средних и старших — на 3,3%.

В администрации также отметили, что в 2023—2024 учебном году 56% школьников получат бесплатное питание.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT поддержала законопроект о бесплатном питании для старшеклассников.