Старовойт подписал закон о предоставлении земельных участков участникам СВО

Губернатор Курской области Роман Старовойт внёс изменения в закон о бесплатном предоставлении земельных участков.

«Теперь его действие распространится и на военнослужащих — участников спецоперации, которые удостоены звания Героя России или награждены орденами», — написал он в Telegram.

Ранее управляющий юрист JTLconsulting Юлия Ченцова рассказала, что в России действует несколько региональных и федеральных программ, по которым граждане могут получить от государства участок земли бесплатно или на льготных условиях.

Также сообщалось, что свыше 1,3 тыс. многодетных семей из Московской области получили бесплатные земельные участки площадью от десяти до 15 соток с начала 2023 года.