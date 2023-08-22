Диетолог Мухина: из-за чрезмерного потребления картофеля может развиться диабет

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина предупредила о вреде для здоровья от чрезмерного потребления картофеля.

У картофеля высокий гликемический индекс: у жареного картофеля — 95, у пюре — 90, у чипсов — 80. Это значит, что картофель практически так же быстро повышает уровень глюкозы в крови, как и сахар, объяснила она в беседе с «Москвой 24».

Кроме того, картофель — достаточно калорийный продукт: в 100 г содержится 77 ккал, отметила диетолог.

Таким образом, если есть этот продукт часто, можно получить осложнения в виде сахарного диабета и лишнего веса, заключила Мухина.

Ранее врач-диетолог Лидия Ионова в беседе с НСН выразила мнение, что не существует продуктов, способных действительно повысить настроение.