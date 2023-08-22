Среди погибших после ливня диггеров оказалась пара из Санкт-Петербурга
- РИА Новости
Об этом сообщает «Фонтанка.Ру».
Супруги проживали в Пушкинском районе Московской области, однако большую часть своей жизни они провели в Петербурге.
«Оба увлекались краеведением и вели активную жизнь», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что в Москве-реке нашли тело пятого диггера, погибшего в ходе экскурсии по подземным коллекторам столицы.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что спасатели продолжают поиск людей.