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Среди погибших после ливня диггеров оказалась пара из Санкт-Петербурга

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Среди тех, кто погиб на экскурсии по подземным коллекторам Москвы, оказалась супружеская пара из Санкт-Петербурга. Информацию о смерти родителей подтвердил их сын.
Среди погибших после ливня диггеров оказалась пара из Санкт-Петербурга
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Фонтанка.Ру».

Супруги проживали в Пушкинском районе Московской области, однако большую часть своей жизни они провели в Петербурге.

«Оба увлекались краеведением и вели активную жизнь», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Москве-реке нашли тело пятого диггера, погибшего в ходе экскурсии по подземным коллекторам столицы.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что спасатели продолжают поиск людей.

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