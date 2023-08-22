Среди погибших после ливня диггеров оказалась пара из Санкт-Петербурга

Среди тех, кто погиб на экскурсии по подземным коллекторам Москвы, оказалась супружеская пара из Санкт-Петербурга. Информацию о смерти родителей подтвердил их сын.

РИА Новости

Об этом сообщает «Фонтанка.Ру». Супруги проживали в Пушкинском районе Московской области, однако большую часть своей жизни они провели в Петербурге. «Оба увлекались краеведением и вели активную жизнь», — говорится в сообщении. Ранее стало известно, что в Москве-реке нашли тело пятого диггера, погибшего в ходе экскурсии по подземным коллекторам столицы. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что спасатели продолжают поиск людей.