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Большинство россиян хотя бы раз участвовали в розыгрышах и акциях в соцсетях

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Исследование Mediacom.Expert, проведённое с помощью онлайн-панели Anketolog.ru, показало, что 60% россиян хотя бы раз участвовали в розыгрышах или акциях в социальных сетях.
Большинство россиян хотя бы раз участвовали в розыгрышах и акциях в соцсетях
  • Gettyimages.ru

Выигрывали что-либо в конкурсах и розыгрышах в соцсетях лишь 45% респондентов, 55% ничего не выигрывали, информирует «Газета.Ru».

В качестве выигрыша россияне получали деньги и сертификаты (15%), косметику (7%), суши и роллы (5%), билеты в кино и на концерты (5%), а также скидку, пиццу, одежду, книги (по 3% соответственно).

В целом 39% опрошенных верят в честность розыгрышей, а 20% совсем не верят.

При этом 33% россиян признались, что посты и перепосты о розыгрышах в ленте соцсетей их раздражают.

Ранее руководитель проекта «КиберМосква» Григорий Пащенко посоветовал при онлайн-заказах не сообщать своё настоящее имя, чтобы не стать жертвой телефонных мошенников.

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