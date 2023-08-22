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Интерес россиян к экскурсиям увеличился на 45% за год

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Исследование сервиса 2ГИС показало, что в России возросло количество поисковых запросов агентств, занимающихся организацией экскурсий, — на 45% в течение года.
Интерес россиян к экскурсиям увеличился на 45% за год
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Газета.Ru».

Практика показывает, что наибольшее количество поисков экскурсий на картах приходится на июль. Россияне ищут турагентства и фирмы, которые организуют пешие, автобусные, водные экскурсии.

Количество компаний — организаторов экскурсий по городу или туристическим местам за последний год выросло менее чем на 3%.

Среди крупных городов наибольшее число таких фирм — в Санкт-Петербурге, Сочи, Москве, Казани и Калининграде.

Ранее сообщалось, что благодаря Русскому географическому обществу российские туристы смогут посетить село Хатанга в Таймырском Долгано-Ненецком районе Красноярского края в 2024 году.

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