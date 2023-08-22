Супруги, чьи тела были в квартире с детьми в Асбесте, могли умереть от наркотика

Смерть мужа и жены, найденных в квартире вместе с тремя маленькими детьми в Асбесте, вызвана передозировкой наркотиками. Источник, близкий к следствию, поделился, что оба супруга вели маргинальный образ жизни и злоупотребляли спиртными напитками.

Об этом сообщает URA.RU.

«Передозировка метадоном», — говорится в сообщении.

Утверждается, что директор детского сада, который посещали дочери супругов, сообщала комиссии по делам несовершеннолетних и территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав о том, что родители забирают детей в состоянии алкогольного опьянения.

Информация о том, что в городе Асбесте Свердловской области в квартире, где были трое детей, нашли тела мужчины и женщины, появилась вечером 21 августа.