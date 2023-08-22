Супруги, чьи тела были в квартире с детьми в Асбесте, могли умереть от наркотика
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Об этом сообщает URA.RU.
«Передозировка метадоном», — говорится в сообщении.
Утверждается, что директор детского сада, который посещали дочери супругов, сообщала комиссии по делам несовершеннолетних и территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав о том, что родители забирают детей в состоянии алкогольного опьянения.
Информация о том, что в городе Асбесте Свердловской области в квартире, где были трое детей, нашли тела мужчины и женщины, появилась вечером 21 августа.