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Супруги, чьи тела были в квартире с детьми в Асбесте, могли умереть от наркотика

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Смерть мужа и жены, найденных в квартире вместе с тремя маленькими детьми в Асбесте, вызвана передозировкой наркотиками. Источник, близкий к следствию, поделился, что оба супруга вели маргинальный образ жизни и злоупотребляли спиртными напитками.
Супруги, чьи тела были в квартире с детьми в Асбесте, могли умереть от наркотика
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU.

«Передозировка метадоном», — говорится в сообщении.

Утверждается, что директор детского сада, который посещали дочери супругов, сообщала комиссии по делам несовершеннолетних и территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав о том, что родители забирают детей в состоянии алкогольного опьянения. 

Информация о том, что в городе Асбесте Свердловской области в квартире, где были трое детей, нашли тела мужчины и женщины, появилась вечером 21 августа.

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