СК проверит сообщения об издевательствах над детьми в детском саду в Заречном

Следственное управление СК России по Свердловской области проверит детский сад №50 «Солнышко» в Заречном после сообщений об издевательствах над детьми со стороны воспитательницы.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на старшего помощника руководителя СУ СКР по Свердловской области Александра Шульгу.

По словам родителей, воспитательница заставляла детей есть упавшую на пол еду, а также зажимала их дверью за плохое поведение.

Ранее генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко сообщила о начале проверки по инциденту с возможным нанесением телесных повреждений ребёнку с участием тренера в Подмосковье.