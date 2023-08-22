Узнать больше

СК проверит сообщения об издевательствах над детьми в детском саду в Заречном

Короткая ссылка
Следственное управление СК России по Свердловской области проверит детский сад №50 «Солнышко» в Заречном после сообщений об издевательствах над детьми со стороны воспитательницы.
СК проверит сообщения об издевательствах над детьми в детском саду в Заречном
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на старшего помощника руководителя СУ СКР по Свердловской области Александра Шульгу.

По словам родителей, воспитательница заставляла детей есть упавшую на пол еду, а также зажимала их дверью за плохое поведение.

Ранее генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко сообщила о начале проверки по инциденту с возможным нанесением телесных повреждений ребёнку с участием тренера в Подмосковье.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить