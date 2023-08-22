СК проверит сообщения об издевательствах над детьми в детском саду в Заречном
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на старшего помощника руководителя СУ СКР по Свердловской области Александра Шульгу.
По словам родителей, воспитательница заставляла детей есть упавшую на пол еду, а также зажимала их дверью за плохое поведение.
Ранее генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко сообщила о начале проверки по инциденту с возможным нанесением телесных повреждений ребёнку с участием тренера в Подмосковье.