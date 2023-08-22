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В сельском поселении под Ростовом ввели режим ЧС из-за лесного пожара

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Представитель Департамента лесного хозяйства по ЮФО заявил, что режим ЧС ввели в Красноармейском сельском поселении Ростовской области, в районе которого горит лес.
В сельском поселении под Ростовом ввели режим ЧС из-за лесного пожара
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«В связи с нестабильной лесопожарной обстановкой в лесах, граничащих с населённым пунктом — хутором Русский Красноармейского сельского поселения Орловского района... введён режим чрезвычайной ситуации муниципального характера», — сказал собеседник.

Он добавил, что угрозы населённым пунктам в настоящее время нет.

Ранее сообщалось, что площадь лесного пожара на территории Орловского района Ростовской области выросла до 190 га.

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