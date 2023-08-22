В сельском поселении под Ростовом ввели режим ЧС из-за лесного пожара
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«В связи с нестабильной лесопожарной обстановкой в лесах, граничащих с населённым пунктом — хутором Русский Красноармейского сельского поселения Орловского района... введён режим чрезвычайной ситуации муниципального характера», — сказал собеседник.
Он добавил, что угрозы населённым пунктам в настоящее время нет.
Ранее сообщалось, что площадь лесного пожара на территории Орловского района Ростовской области выросла до 190 га.