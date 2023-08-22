В Москве стоимость аренды экономжилья выросла в среднем на 20% в августе
- РИА Новости
Об этом пишет газета «Известия».
По словам специалистов, экспозиция в этом месяце уменьшилась на 46,7%.
Заместитель директора управления аренды квартир компании Оксана Полякова рассказала, что средняя стоимость найма растёт, поскольку из экспозиции вымываются дешёвые предложения — их снимают сразу после того, как они появляются в рекламе.
Ранее сообщалось о новом исследовании, проведённом СК «Росгосстрах», из которого следует, что большинство россиян (63%) хотя бы раз в жизни снимали жильё, а четверть из этого числа (25%) арендуют недвижимость в настоящее время.