В Москве стоимость аренды экономжилья выросла в среднем на 20% в августе

В компании «ИНКОМ-Недвижимость» сообщили, что в Москве минимальная стоимость аренды жилья в сегменте экономкласса поднялась до 30 тыс. рублей, тогда как в первые летние месяцы на рынке можно было найти предложения в пределах 25 тыс. рублей.

Об этом пишет газета «Известия».

По словам специалистов, экспозиция в этом месяце уменьшилась на 46,7%.

Заместитель директора управления аренды квартир компании Оксана Полякова рассказала, что средняя стоимость найма растёт, поскольку из экспозиции вымываются дешёвые предложения — их снимают сразу после того, как они появляются в рекламе.

Ранее сообщалось о новом исследовании, проведённом СК «Росгосстрах», из которого следует, что большинство россиян (63%) хотя бы раз в жизни снимали жильё, а четверть из этого числа (25%) арендуют недвижимость в настоящее время.