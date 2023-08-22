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Путин направил соболезнования родным и близким артиста Ясуловича

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Президент России Владимир Путин направил соболезнования родным и близким народного артиста России Игоря Ясуловича.
Путин направил соболезнования родным и близким артиста Ясуловича
  • РИА Новости

«Примите глубокие соболезнования в связи с постигшим вас горем... Игорь Николаевич Ясулович — талантливый артист, прекрасный наставник и педагог», — говорится в тексте телеграммы главы государства.

По словам Путина, Ясулович высоко держал профессиональную планку и сохранял приверженность традициям искусства.

«Светлая память о народном артисте России Игоре Ясуловиче навсегда сохранится в сердцах близких, коллег, учеников, всех почитателей его щедрого дарования», — добавил президент.

В июле Ясуловича экстренно госпитализировали в Москве.

Позже он скончался на 82-м году жизни.

Прощание с народным артистом России Игорем Ясуловичем пройдёт в Московском театре юного зрителя (МТЮЗ) 22 августа.

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