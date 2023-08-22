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Аналитик Фомичёва рассказала о типах семейного бюджета

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Руководитель операционного маркетинга сервиса «Пакет» Анна Фомичёва рассказала, как грамотно распределять финансы внутри семьи, чтобы избежать конфликтов.
Аналитик Фомичёва рассказала о типах семейного бюджета
  • Gettyimages.ru

Для эффективного управления деньгами необходимо выбрать тип семейного бюджета: раздельный, общий или смешанный, поделилась она в беседе с Life.ru.

Раздельный бюджет подразумевает полную финансовую независимость партнёров. Общий — способствует более эффективному планированию и накоплению средств. Смешанный подход, сочетающий индивидуальную и общую финансовую ответственность, позволяет достичь баланса между личными потребностями и общими целями, объяснила Фомичёва.

Она также посоветовала определить, в каких долях будут вноситься средства на общие нужды, учитывая при этом не только непосредственно деньги, но и затраченные время и усилия.

Ранее финансовый консультант Татьяна Волкова в эфире радио «Комсомольская правда» выразила мнение, что потребителям стоит воспользоваться ситуацией и открыть краткосрочный вклад в банке.

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