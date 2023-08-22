Узнать больше

Роспотребнадзор проверяет лагерь «Уральская берёзка», где заразились дети

Короткая ссылка
Роспотребнадзор проверяет оздоровительный лагерь «Уральская берёзка» в Челябинске, где дети заразились острой кишечной инфекцией.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на управление ведомства по Челябинской области.

На данный момент на лечении находятся пять детей, которые отдыхали в лагере.

В Роспотребнадзоре отметили, что были отобраны пробы из готовой пищи, питьевой воды, дезинфицирующих средств. Кроме того, ведомство проводит санобработку для предотвращения распространения инфекции.

Ранее сообщалось, что прокуратура проверит исполнение требований санитарно-эпидемиологического законодательства лагерем.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить