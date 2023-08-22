Роспотребнадзор проверяет лагерь «Уральская берёзка», где заразились дети

Роспотребнадзор проверяет оздоровительный лагерь «Уральская берёзка» в Челябинске, где дети заразились острой кишечной инфекцией.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на управление ведомства по Челябинской области.

На данный момент на лечении находятся пять детей, которые отдыхали в лагере.

В Роспотребнадзоре отметили, что были отобраны пробы из готовой пищи, питьевой воды, дезинфицирующих средств. Кроме того, ведомство проводит санобработку для предотвращения распространения инфекции.

Ранее сообщалось, что прокуратура проверит исполнение требований санитарно-эпидемиологического законодательства лагерем.