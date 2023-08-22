В Свердловской области начали проверку по факту смерти супругов в Асбесте

Следственный комитет по Свердловской области начал проверку после того, как в городе Асбесте в квартире обнаружили тела супругов.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Кроме того, в квартире были обнаружены трое детей в возрасте от полутора до пяти лет.

В СК отметили, что на данный момент жизнь детей находится вне опасности.

В ведомстве также уточнили, что при внешнем осмотре тел не были найдены признаки криминальной смерти.

Ранее сообщалось, что в городе Асбесте Свердловской области в квартире нашли тела мужчины и женщины, вместе с ними там находились трое детей.