В Свердловской области начали проверку по факту смерти супругов в Асбесте
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Кроме того, в квартире были обнаружены трое детей в возрасте от полутора до пяти лет.
В СК отметили, что на данный момент жизнь детей находится вне опасности.
В ведомстве также уточнили, что при внешнем осмотре тел не были найдены признаки криминальной смерти.
Ранее сообщалось, что в городе Асбесте Свердловской области в квартире нашли тела мужчины и женщины, вместе с ними там находились трое детей.