Оперштаб по ликвидации последствий происшествия с БПЛА создан в Красногорске
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
«Создан оперштаб по ликвидации последствий происшествия», — говорится в сообщении.
Волков отметил, что на месте работают экстренные оперативные службы, жителям оказывается вся необходимая помощь.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что пострадавших и возгорания при падении дрона в Красногорске нет.
Ночью 22 августа силы ПВО сбили два ударных БПЛА в районе Красногорска и Часцов.