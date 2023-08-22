Оперштаб по ликвидации последствий происшествия с БПЛА создан в Красногорске

Глава Красногорска Дмитрий Волков сообщил о создании в городе оперштаба по ликвидации последствий происшествия с БПЛА.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Создан оперштаб по ликвидации последствий происшествия», — говорится в сообщении.

Волков отметил, что на месте работают экстренные оперативные службы, жителям оказывается вся необходимая помощь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что пострадавших и возгорания при падении дрона в Красногорске нет.

Ночью 22 августа силы ПВО сбили два ударных БПЛА в районе Красногорска и Часцов.