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Очевидцы рассказали, что в доме в Красногорске из-за взрыва БПЛА выбило окна

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Очевидцы рассказали RT, что в доме в подмосковном Красногорске из-за взрыва БПЛА выбило окна, а также повреждён ряд автомобилей.

После взрыва во двор вышли жители. Они рассказали, что «окна прям дрожали, все проснулись».

На автомобильной парковке во дворе дома валяются обломки БПЛА. 

«Машин насчитал 15 минимум, где то капот пробило, где то лобовуху», — заявил RT один из местных жителей.

Также очевидцы прислали фотографии повреждённых машин во дворе дома.

На месте работают экстренные службы.

Минобороны России сообщило, что два беспилотника были сбиты средствами ПВО над Подмосковьем. Пострадавших нет.

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